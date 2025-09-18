Detenido por herir gravemente a dos hombres a puñaladas en la Plaza de las Columnas, en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un boliviano como presunto autor de dos delitos de asesinato en grado de tentativa. El arrestado presuntamente atacó por la espalda a dos jóvenes con dos cuchillos en la Plaza de las Columnas el pasado 13 de abril, y les causó graves heridas.

Según informa la Policía Nacional, el Grupo de Homicidios se hizo cargo de la investigación de los hechos, que ocurrieron el pasado 13 de abril, sobre las siete y cuarto de la mañana en la plaza de las Columnas de Palma. Dos jóvenes estaban esperando a un tercero cuando se les acercó un hombre que comenzó a hacerles preguntas en español que no entendieron y en una actitud extraña, por lo que decidieron ignorarlo.

El hombre sacó entonces una botella de cristal con la que trató de golpear a uno de los jóvenes en la cabeza. La víctima pudo repeler la agresión, le empujó y le tiró al suelo. El agresor se levantó y se marchó del lugar.

Transcurridos unos minutos el mismo hombre volvió a la plaza por otro lado, sin que las víctimas, que estaban sentadas en un banco, le vieran. De forma sorpresiva y armado con un cuchillo atacó por la espalda a uno de los jóvenes, que no tuvo oportunidad de defenderse y sufrió varios cortes en la cabeza y una puñalada en el hombro próxima al cuello.

El otro joven se levantó del banco para ayudar a su amigo y forcejeó con el individuo hasta que logró que soltara el cuchillo, que cayó al suelo. Sin embargo el agresor sacó un segundo cuchillo y apuñaló a la víctima en el cuello. El agresor lanzó más puñaladas contra la víctima, aunque el joven pudo detenerlos y solo le causó cortes en la chaqueta.

Los dos jóvenes huyeron del lugar, con dificultad para el primer agredido que se encontraba debilitado por la pérdida abundante de sangre a consecuencia de las heridas que había sufrido.

Finalmente los jóvenes consiguieron abandonar la zona y pidieron ayuda a varias personas que encontraron, hasta que acudió al lugar una ambulancia que les trasladó a un centro médico, donde fueron asistidos de varias heridas de gravedad producidas por arma blanca.

Tras recibir la denuncia por la agresión, los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional abrieron una investigación y llevaron a cabo numerosas gestiones al objeto de identificar al agresor.

Los agentes finalmente consiguieron identificar al sospechoso, que fue detenido ayer como presunto autor de dos delitos de asesinato en grado de tentativa.