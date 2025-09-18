Condenado un indigente por apuñalar a otro en una pelea por una plaza en un albergue en Palma

Un hombre ha aceptado hoy una condena de dos años de prisión por apuñalar a otro en una pelea por una plaza en un albergue para indigentes en Palma. El acusado, marroquí de 29 años, atacó a la víctima con un punzón y se lo clavó varias veces en el pecho. El perjudicado sufrió lesiones muy graves, ya que las puñaladas le afectaron a un pulmón, y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. El procesado estaba acusado inicialmente de intento de homicidio y se enfrentaba a una petición de siete años de cárcel, pero la Fiscalía y su abogado han alcanzado un acuerdo de conformidad, y además de rebajar el delito a lesiones con instrumento peligroso, se le ha apreciado la atenuante de reparación parcial del daño porque ha consignado 7.700 euros para indemnizar a la víctima. Las partes han acordado también que la pena de prisión quede suspendida.

Los hechos, como ha reconocido el agresor durante la vista celebrada hoy en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, ocurrieron en la noche del 30 de noviembre de 2024. El acusado acudió a Ca l'Ardiaca, el centro de acogida gestionado por el Consell, para pedir comida y alojamiento para esa noche. Pero el albergue estaba completo y sin camas disponibles, por lo que varias personas estaban en la puerta para ver si quedaba alguna plaza libre.

Pelea

El hombre empezó a intimidar al resto de personas y se mostró agresivo. Uno de los indigentes que estaban allí le recriminó su comportamiento y los dos se enzarzaron en una discusión. Durante la riña, el procesado cogió un punzón, se abalanzó sobre su rival y se le clavó varias veces para luego darse a la fuga.

Varios testigos alertaron a los servicios de emergencias y al lugar acudieron una ambulancia y patrullas de la Policía Nacional. La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a Son Espases, donde los médicos comprobaron que presentaba graves lesiones en un pulmón. Tuvo que ser operado y estuvo varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tardó un mes en recuperarse y como secuela le quedó una gran cicatriz.

Encarcelado

La Policía Nacional abrió una investigación y, tras conseguir identificar al agresor, inició su búsqueda. Fue localizado y detenido en cuestión de horas y desde entonces permanecía en prisión provisional. La Fiscalía le imputó un delito de intento de homicidio al entender que pretendía matar a su rival, por lo que reclamó una condena de siete años de prisión y 9.653 euros de indemnización para el perjudicado. Sin embargo, el ministerio público y el abogado defensor han cerrado antes del juicio un pacto que ha dejado la pena en dos años de cárcel por un delito de lesiones con instrumento peligroso.