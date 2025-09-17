Un policía de Palma, de servicio en Países Bajos
Sergio Groenendijk fue seleccionado por la División de Cooperación Internacional para un programa de intercambio
Sergio Groenendijk, un policía destinado en el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Palma ha prestado servicio con la Policía de Países Bajos en el marco del Proyecto Comisarías Europeas. El agente fue seleccionado para un programa de intercambio y ha trabajado durante este verano en diferentes servicios, como el dispositivo de seguridad en la carrera de Fórmula 1 de Zandvoort.
Según informa la Policía Nacional, el agente de Palma, junto con otro policía destinado en Benidorm, con dominio del idioma neerlandés, fueron seleccionados por la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional para trabajar en las mismas condiciones que los policías neerlendeses efectuando patrullas mixtas y servicios como el llevado a cabo en Zandvoort en el premio de Fórmula 1 y en otras zonas como Zaanse Schans.
El trabajo llevado a cabo por los agentes ha sido agradecido y reconocido por las autoridades locales, policías neerlandeses y ciudadanos en general.
Es la primera vez que policías españoles han prestado servicio en los Países Bajos en el marco del Proyecto Comisarías Europeas en Países Bajos.
Por su parte, agentes de la Policía de Países Bajos llevan prestando servicio en España desde 2022 , tanto en Palma como en Pamplona, Vélez-Málaga y Torremolinos.
