La Policía Nacional detiene a cuatro personas por tráfico de drogas en los alrededores de una fiesta "after" en Playa de Palma

Agentes de la Policía Nacional detuvieron durante el pasado fin de semana a una mujer y a tres hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública, después de que se les intervinieran diferentes cantidades de droga durante un dispositivo especial de vigilancia en las inmediaciones de una fiesta “after" en la Playa de Palma.

Durante la madrugada y la mañana del domingo, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y de la Unidad de Motos (Rayos) de la Policía Nacional establecieron controles de seguridad en las zonas de cercanas y al aparcamiento de un local donde se celebraba la fiesta debido a la gran afluencia de jóvenes y las numerosas quejas de los vecinos de la zona.

Los agentes observaron como los presuntos autores se iban acercando a la zona de aparcamiento de la fiesta, alguno de ellos conduciendo sus propios vehículos y otros de copiloto. Al observar la presencia de los agentes realizaban maniobras bruscas e inusuales a la normal conducción con la clara intención de no acceder al control policial.

Ante la clara intención de abandonar la zona y con el fin de deshacerse de las sustancias estupefacientes que portaban, los presuntos autores lanzaban por las ventanillas envoltorios de plástico.

Los agentes de Policía Naciona interceptaron a los vehículos procediendo a la identificación de todos los ocupantes y a la inspección del interior, recuperándose los envoltorios de plástico lanzados por los presuntos autores.

Los policías vieron también que varios conductores abandonaban sus vehículos y se dirigían a pie hasta la inmediaciones de la fiesta, siendo interceptados y procediéndose a sus identificaciones y cacheos superficiales ante la sospecha de que portaran algún tipo de sustancias estupefacientes.

A los presuntos autores les fueron intervenidas diversas cantidades de cocaína, tussi, éxtasis, hachís y marihuana, sustancias que ocultaban entre sus pertenencias e incluso entre los asientos de los vehículos, dispuestas para su venta y una indeterminada cantidad de dinero en billetes fraccionados.

Los agentes procedieron a la detención de una mujer y de tres hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública, efectuándose su traslado hasta dependencias policiales.

La mujer, cuando estaba ya en dependencias de seguridad de la Jefatura Superior de Policía, trató de agredir a los agentes que la trasladaban, por lo que se le imputó un delito de atentado a agente de la autoridad.

