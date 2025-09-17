Investigan a un joven por conducir una moto sin permiso en Palma y a su madre por permitirlo

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial a un joven de 22 años, por conducir una moto pese a no tener permiso, y a su madre, de 44 años, por dejarle el vehículo. La intervención se llevó a cabo tras un control de tráfico en la barriada de La Soledad.

Los hechos se remontan al 5 de septiembre de 2025, cuando, durante un control rutinario llevado a cabo por la Unidad Motorizada (Umot), un agente dio el alto a una motocicleta cuyo conductor no presentó su permiso de conducir. Tras verificar los datos, se constató que el conductor, de 22 años, no había obtenido nunca el permiso, ni en España ni en su país de origen, Colombia.

Al comprobar la titularidad del vehículo, se descubrió que la motocicleta estaba a nombre de la madre del joven, con quien convivía. Al joven se le comunicó su situación como investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso y de la obligación de acudir a sede judicial cuando fuera citado.

La Sala de Atestados de la Policía Local inició una investigación y citó a la madre, que reconoció que sabía que su hijo usaba la motocicleta, ya que ella no podía conducirla, y que era consciente de que él no tenía carné. La madre admitió que, aunque le negaba el uso del vehículo, no tomó ninguna medida para impedir que accediera a las llaves y, por ende, a la motocicleta.

Debido a estos hechos, el instructor del atestado consideró que existían indicios de participación por parte de la madre como cooperadora necesaria en un presunto delito contra la seguridad vial, por lo que procedió a informarle de su condición de investigada no detenida y de la obligación de comparecer ante el juez cuando fuera citada, al igual que su hijo.