Investigado el chófer del tráiler atascado en el centro de Son Servera al dar positivo en la alcoholemia

La Policía Local de Son Servera ha investigado al chófer que esta madrugada ha quedado atascado con un camión tráiler en una esquina del centro de la localidad y ha perdido parte de su carga de bebidas durante sus intentos por desencajarlo tras dar positivo en el control de alcoholemia con una tasa de 1,3, nueve veces superior a la permitida para profesionales. Varias calles han permanecido cortadas durante más de siete horas, hasta que se ha retirado las botellas rotas que habían caído y el vehículo pesado ha sido retirado, marcha atrás, en una compleja maniobra.

Según confirman desde la Policía Local de Son Servera, el accidente se ha producido sobre las cinco de la madrugada. El camionero se ha metido por las calles del centro de la localidad haciendo caso omiso a las señales que prohíben la circulación a vehículos pesados. Al llegar a la esquina de las calles sa Punteta y Prévere Antoni Lliteres, el tráiler ha quedado encajado. El chófer ha realizado numerosas maniobras para tratar de sacarlo, subiéndo y bajando de la acera, hasta que una parte de la carga de botellas que transportaba se ha caído y la calzada ha quedado cubierta de cristales rotos.

Al tener conocimiento del incidente han acudido al lugar patrullas de la Policía Local, que han sometido al conductor, un ucraniano de 47 años, a la prueba de alcoholemia, que ha arrojado un resultado positivo de 1,3, nueve veces superior al máximo autorizado, que en el caso de profesionales de la conducción es de 0,15, y que supondría una infracción penal. El hombre ha quedado investigado, no detenido, por un delito contra la seguridad vial.

La calle quedó cubierta de vidrios rotos. / DM

Mientras tanto, operarios de la empresa de Son Servera propietaria de la carga se han encargado de la limpieza de la calle, mientras la Policía Local ha supervisado la retirada del camión, que ha tenido que salir marcha atrás, en una compleja maniobra. La operación ha concluido finalmente a las doce del mediodía, por lo que las calles de acceso al centro de la localidad han permanecido cerradas durante más de siete horas.

El conductor, que se dirigía a un almacén ubicado en el polígono de Son Severa, afirmó que se había metido en el centro de la localidad siguiendo las indicaciones del GPS, aunque para ello hizo caso omiso de las señales de tráfico que prohíben el acceso a los vehículos pesados.