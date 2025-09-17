La Fiscalía pide cinco años de cárcel por recibir en Mallorca un paquete con casi tres kilos de cocaína

La Fiscalía solicita una condena de cinco años de prisión para un hombre que recibió en su casa de Mallorca un paquete procedente de Perú con casi tres kilos de cocaína. La vista previa celebrada hoy en la Audiencia Provincial de Palma ha terminado sin acuerdo entre las partes y el juicio se celebrará en los próximos meses.

Según detalla el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, el paquete fue detectado el 20 de marzo de 2024 en el almacén de depósitos temporales de Correos del aeropuerto de Madrid. Procedía de Perú y el destinatario era un hombre afincado en la isla. Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) comprobaron que la densidad del contenido era compatible con sustancia estupefaciente y lo abrieron.

Comprobaron así que contenía 2.876 gramos de polvo verde de cocaína y pidieron autorización a un juzgado de Madrid para realizar una entrega controlada. El paquete siguió así su camino hasta Mallorca, donde los propios investigadores lo entregaron en la vivienda del destinatario para luego proceder a su detención.

Los hechos, según la Fiscalía, constituyen un delito contra la salud pública, por el que reclama cinco años de prisión y una multa de 15.000 euros para el encausado.