Detenido por atacar con un cuchillo a un hombre y su hijo de tres años en Cala Rajada

La Policía Local de Capdepera detuvo ayer de madrugada a un hombre de 56 años por atacar con un cuchillo a un joven y su hijo, de tres años, en Cala Rajada. El sospechoso intimidó a las víctimas con el arma blanca e hizo ademán de apuñalarles hasta que llegaron los agentes, quienes llegaron a desenfundar sus pistolas reglamentarias para desarmarlo. El perjudicado aseguró que el arrestado lleva tiempo acosándole tras un conflicto laboral y que esa misma noche causó daños en su vehículo. Está acusado de delitos de amenazas, daños y acoso.

Los hechos, según informaron fuentes policiales, ocurrieron hacia las doce y media de la madrugada de ayer. La Unidad Nocturna de la Policía Local de Capdepera fue alertada de que un hombre armado con un cuchillo estaba amenazando a varias personas en la confluencia de las calles Leonor Servera y Magallanes, en Cala Rajada. Los agentes acudieron rápidamente al lugar y comprobaron que el sospechoso llevaba un arma blanca en la mano. Le exigieron que la soltara y le mostraron sus pistolas para lograrlo. El hombre obedeció sin oponer resistencia y fue detenido en el acto.

Con su hijo en brazos

Los policías se entrevistaron con el perjudicado para aclarar lo ocurrido. La víctima, de 31 años, contó que había salido de casa poco después de la medianoche llevando a su hijo de tres años en brazos para dar un paseo y conseguir que se durmiera. De pronto, vio cómo el sospechoso salía corriendo mientras un el recepcionista de un hotel cercano le increpaba y le recriminaba que estuviera causando daños en un coche aparcado en la zona.

El denunciante se percató entonces de que el vehículo afectado era el suyo. Tras seguirle y comprobar que estaba poniéndose una peluca y cambiándose de camiseta para no ser reconocido, le pidió explicaciones. La víctima reconoció entonces al acusado, que según dijo llevaba tiempo acosándole por un antiguo problema en su puesto de trabajo. El sospechoso se abalanzó con el arma contra el joven, que llevaba en brazos al pequeño. "¡Os voy a matar a ti y a tu hijo!", le espetó. El denunciante afirmó que tuvo que darse la vuelta para no ser apuñalado y acabó dejando al menor con el recepcionista del hotel para hacer frente al agresor, que siguió intentando agredirle.

Acoso

En su denuncia, el afectado contó que la semana pasada se declaró un incendio en un contenedor de papel junto al que tenía aparcado su coche y tuvo que apartarlo para que no resultara afectado, hechos que vincula a la situación de acoso que padece y que le ha llevado a llamar a la Guardia Civil media docena de veces. El joven dejó constancia de que tiene miedo y que desea medidas de protección para su familia.

El acusado fue trasladado al cuartel de la Policía Local de Capdepera a la espera de ser interrogado y puesto a disposición judicial.