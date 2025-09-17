Detenido un atracador que agredió sexualmente a una mujer en su casa en Alcúdia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años por una agresión sexual a una mujer durante un robo en su casa en Alcúdia. El sospechoso supuestamente manoseó a la víctima cuando dormía y al ser sorprendido la amenazó de muerte. Según ha informado el instituto armado, el acusado tiene varios antecedentes.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 30 de agosto. Una mujer estaba durmiendo en su domicilio y despertó al notar que alguien le tocaba una pierna. La víctima descubrió que había un intruso en su dormitorio y empezó a chillar pidiendo ayuda.

El delincuente amenazó entonces a la mujer con matarla si no se callaba y acabó escapando por una ventana, llevándose varios objetos de la vivienda. La perjudicada alertó enseguida a los servicios de emergencias y la Guardia Civil acudió rápidamente a su domicilio. La víctima precisó asistencia médica, ya que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo y estaba muy impactada por lo ocurrido.

La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió una investigación para identificar y detener al autor del asalto. Los agentes comprobaron que se trataba de un hombre con numerosos antecedentes, residente en Alcúdia. Fue finalmente localizado y arrestado el pasado lunes, acusado de delitos de robo con violencia e intimidación y agresión sexual. Los agentes consiguieron recuperar diferentes objetos había robado a la mujer.