Condenado por violar en Palma a una joven a la que conoció en un aplicación de citas

Un joven ha sido condenado hoy a dos años de prisión por violar en Palma a una joven a la que había conocido a través de una aplicación de citas. El acusado ha reconocido que forzó a la víctima a mantener relaciones durante un encuentro en el domicilio de ella y se ha declarado autor de un delito de agresión sexual. Antes de la vista, celebrada en la Audiencia Provincial, ha indemnizado a la perjudicada con 6.800 euros, por lo que se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño. El tribunal, como han acordado la Fiscalía, la defensa y la acusación particular, ha suspendido la ejecución de la pena de cárcel.

Los hechos ocurrieron a finales de agosto de 2022. El procesado, de 28 años y sin antecedentes penales, entabló conversación con la víctima mediante una aplicación de teléfono móvil de citas. Tras charlar varios días, acabaron quedando en la casa de la chica. Allí cenaron, vieron una película y ella le invitó a quedarse a dormir.

Secuelas psíquicas

Pese a que la joven le dejó claro que no quería mantener relaciones sexuales, él la sujetó con fuerza y acabó forzándola. La víctima insistía en que parara y le dio golpes en el pecho para zafarse, pero no lo consiguió. A consecuencia de la violación, la perjudicada sufre secuelas psíquicas.

La Fiscalía imputó al acusado un delito de agresión sexual y reclamó para él una condena de cinco años de prisión y que indemnizara a la perjudicada con 6.800 euros. Hoy, antes del juicio que debía celebrarse en la sección primera de la Audiencia Provincial, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad. El joven ha consignado el dinero para compensar a la víctima y finalmente ha sido condenado a dos años de prisión.