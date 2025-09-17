Un camión pierde su carga y obliga a cortar varias calles en Son Servera

Alrededor de las tres de la madrugada, un gran estruendo ha despertado a los vecinos de la zona de sa Punteta, en Son Servera. Un trailer cargado de bebidas ha volcado gran parte de su carga en la confluencia de las calles sa Punteta y Prevere Antoni Lliteres.

El accidente ha obligado a cortar al tráfico las calles afectadas y las vecinas de Pere Antoni Servera, Verge de Sant Salvador y Ciutat, mientras se realizan las labores de retirada de la mercancía vertida.

En el accidente no hay que lamentar daños personales.