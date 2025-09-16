Prisión para un ladrón que cometió diez robos en Manacor y Palma en un mes

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen marroquí como presunto autor de diez robos con fuerza en establecimientos, nueve en Manacor y otro en Palma, en solo un mes. El acusado fue sorprendido in fraganti y el juez de guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional.

El pasado domingo, hacia las cuatro de la tarde, una patrulla de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se dirigió a la calle Manacor de Palma tras recibir el aviso de que un hombre había forzado el acceso de un local y había entrado. Fue visto por varios ciudadanos, que dieron la voz de alarma.

Cuando los agentes llegaron al lugar, sorprendieron al intruso cuando salía del local con un ordenador portátil y un paquete de folios. Los policías vieron la puerta desencajada y fuera de su sitio y pidieron al hombre que se parara. Pero hizo caso omiso y trató de escapar. Fue interceptado pese a oponer una gran resistencia.

De madrugada

Cuando el sospechoso fue identificado, los agentes comprobaron que pesaba sobre él una orden de detención del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en Manacor, donde estaba siendo investigado por nueve robos con fuerza en diferentes establecimientos del municipio. Los investigadores habían podido acreditar su presunta participación en varios robos. Todos fueron perpetrados entre la una y las tres de la madrugada, utilizando un objeto contundente para romper las puertas y ventanas de cristal de los establecimientos. Su objetivo era el dinero de las cajas registradoras.

Estos robos en Manacor fueron cometidos en menos de un mes en bares, restaurantes, un gimnasio, una peluquería, una tienda de ropa y una cafetería. El acusado pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional.