La Policía Local de Palma sorprende a cinco jóvenes con hachís y haciendo grafitis en el parque del canódromo
Los agentes habían recibido varias quejas de vecinos de la zona
Agentes de la Policía Local de Palma identificaron el pasado viernes a cinco jóvenes que tenían hachís y estaban haciendo grafitis en el parque del antiguo canódromo. Los policías levantaron tres actas por tenencia de drogas y vandalismo.
La intervención, llevada a cabo por agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), se produjo el 12 de septiembre por la tarde para dar respuesta a las quejas vecinales por actos de vandalismo.
Durante el dispositivo de vigilancia, una patrulla localizó un grupo de jóvenes y procedió a su identificación. En el registro, se halló hachís a dos de ellos, motivo por el que se levantaron dos actas por tenencia de sustancias estupefacientes.
Paralelamente, uno de los jóvenes fue denunciado por una infracción de vandalismo sobre mobiliario urbano, al ser el presunto autor de unas pintadas recientes en un banco del parque. Durante el registro, se le intervino un rotulador permanente cuya tinta coincidía con la del grafiti.
