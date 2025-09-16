Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Palma sorprende a cinco jóvenes con hachís y haciendo grafitis en el parque del canódromo

Los agentes habían recibido varias quejas de vecinos de la zona

Un vehículo de la Policía Local de Palma.

Un vehículo de la Policía Local de Palma. / Policía Local de Palma

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma identificaron el pasado viernes a cinco jóvenes que tenían hachís y estaban haciendo grafitis en el parque del antiguo canódromo. Los policías levantaron tres actas por tenencia de drogas y vandalismo.

La intervención, llevada a cabo por agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), se produjo el 12 de septiembre por la tarde para dar respuesta a las quejas vecinales por actos de vandalismo.

Imagen de la pintada detectada en un banco del parque.

Imagen de la pintada detectada en un banco del parque. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Durante el dispositivo de vigilancia, una patrulla localizó un grupo de jóvenes y procedió a su identificación. En el registro, se halló hachís a dos de ellos, motivo por el que se levantaron dos actas por tenencia de sustancias estupefacientes.

Paralelamente, uno de los jóvenes fue denunciado por una infracción de vandalismo sobre mobiliario urbano, al ser el presunto autor de unas pintadas recientes en un banco del parque. Durante el registro, se le intervino un rotulador permanente cuya tinta coincidía con la del grafiti.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre
  2. Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
  3. Los jesuitas ultiman la entrega de llaves del colegio y la iglesia de Montesión de Palma al empresario Víctor Madera
  4. Muere en Calpe (Alicante) una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
  5. Una publicación del Mallorca de Dani Rodríguez indigna a los aficionados
  6. Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
  7. Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
  8. Comer bien en los polígonos de Palma: «Ya hay locales llenos y la tendencia irá a más»

La Policía Local de Palma sorprende a cinco jóvenes con hachís y haciendo grafitis en el parque del canódromo

La Policía Local de Palma sorprende a cinco jóvenes con hachís y haciendo grafitis en el parque del canódromo

La Audiencia de Palma acusa a un abogado de obstrucción a la justicia por no presentarse a un juicio

La Audiencia de Palma acusa a un abogado de obstrucción a la justicia por no presentarse a un juicio

Un año y medio de cárcel por apalear a un joven para robarle en Palma

Un año y medio de cárcel por apalear a un joven para robarle en Palma

Detenido por cuatro robos en una sola noche en Alcúdia

Detenido por cuatro robos en una sola noche en Alcúdia

Dos detenidos en Palma por robar vídeos sexuales a una compañera de trabajo y difundirlas en redes sociales

Dos detenidos en Palma por robar vídeos sexuales a una compañera de trabajo y difundirlas en redes sociales

Condenado un conductor ebrio a pagar 675.000 euros a la mujer que atropelló en Palma

Condenado un conductor ebrio a pagar 675.000 euros a la mujer que atropelló en Palma

Un camión pierde la carga y colapsa la Vía de Cintura en sentido aeropuerto

Un camión pierde la carga y colapsa la Vía de Cintura en sentido aeropuerto

La Fiscalía pide doce años para el acusado de un violento robo con machete en un domicilio de Magaluf

La Fiscalía pide doce años para el acusado de un violento robo con machete en un domicilio de Magaluf
Tracking Pixel Contents