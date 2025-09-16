Imputado un conductor temerario que bloqueó el paso a un autobús en la Vía de Cintura

La Guardia Civil ha imputado a un conductor temerario, que circuló realizando arriesgadas maniobras en la Vía de Cintura. El acusado llegó a bloquear el paso a un autobús, cuyo chófer tuvo que frenar bruscamente en el carril izquierdo. La grabación aportada por un testigo ha sido clave para identificar y acusar al sospechoso.

La investigación se inició gracias al aviso de este ciudadano, quien informó al instituto armado de lo ocurrido y aportó imágenes de vídeo de la cámara de seguridad de su vehículo. En el vídeo se observa al infractor realizando maniobras de riesgo, rebasando las líneas continuas y circulando en zigzag por los carriles de la derecha. El vehículo acabó interceptando de manera brusca la trayectoria de un autobús turístico, donde viajaban menores de edad con destino al aeropuerto. El conductor tuvo que frenar en seco para evitar la colisión. El infractor se apeó de su vehículo y bloqueó el paso del autobús para increpar al chófer.

Colaboración ciudadana

Gracias a la colaboración ciudadana y a la investigación de agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Balears, se pudo localizar e identificar al acusado, un joven de 31 años residente en Mallorca. Ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

La Guardia Civil recuerda la importancia de mantener una conducción responsable y destaca que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida del propio conductor, así como la del resto de usuarios de la vía. Además, agradece la colaboración ciudadana en las denuncias de estas conductas.