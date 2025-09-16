Detenido en Palma por contratarla luz a nombre de uno de sus trabajadores y generar una deuda de 6.000 euros
El acusado utilizó la documentación de la víctima, a la que llegaron a embargarle la cuenta
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por contratar la luz a nombre de uno de sus trabajadores y generarle una deuda de 6.000 euros. El sospechoso, al que habían cortado el suministro eléctrico por impago, está acusado de un delito de estafa y falsedad documental.
Según la investigación policial, el sospechoso, de nacionalidad rumana, es el propietario de un restaurante y contrató los servicios de una empresa eléctrica con la intención de no pagar ninguna factura. Cuando la compañía intentó contactar con él para reclamarle el dinero, no atendió sus llamadas. Ante la deuda acumulada durante siete meses, acabaron cortándole el suministro.
El acusado, al percatarse de que no tenía luz y no podría mantener abierto el negocio contactó con la empresa para arreglar el asunto. Le dijeron que tenía dos opciones: pagar la deuda generada o realizar un nuevo contrato a nombre de otra persona. En ese instante, el dueño del local pidió la documentación a un trabajador suyo, sin darle más explicaciones, y la utilizó para poner el suministro a su nombre.
Cuenta embargada
Pero tampoco esta vez pagó las facturas. Unos meses después, el trabajador fue alertado por la compañía eléctrica de que debía 6.100 euros por el suministro. Cuando pidió el contrato, descubrió que habían falsificado su firma y decidió presentar una denuncia, ya que llegaron a embargarle la cuenta para hacer frente a los pagos pendientes.
El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional consiguió localizar al acusado, que fue detenido. Los investigadortes no descartan nuevos arrestos en los próximos días.
