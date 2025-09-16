La Audiencia de Palma acusa a un abogado de obstrucción a la justicia por no presentarse a un juicio

La Audiencia de Palma abrirá un proceso judicial por obstrucción a la justicia contra un abogado que no se ha presentado hoy a un juicio. La ausencia del letrado ha obligado a suspender la vista oral contra dos procesados por violaciones a una menor tutelada, que se enfrentan a sendas peticiones de 12 años de prisión. El abogado presentó la semana pasada un escrito para renunciar al caso, que fue rechazado por la sala, y esta mañana ha remitido al tribunal un justificante médico. Su cliente ha afirmado que no le ha informado en ningún momento de estas circunstancias y la Fiscalía ha solicitado que se deduzca testimonio para iniciar una causa penal contra él.

El juicio estaba señalado para este martes a las nueve y media de la mañana en la sección primera de la Audiencia Provincial. Tras media hora esperando la llegada de este abogado, colegiado en Tarragona, el tribunal ha iniciado la vista informando de su ausencia al resto de partes. El acusado al que representa ha contado que el letrado no se había puesto en contacto con él ni para preparar el juicio ni para informarle de que pretendía dejar el caso.

Obstrucción a la justicia

Tras recabar este testimonio, la fiscal ha solicitado que se deduzca testimonio para que un juzgado de instrucción abra diligencias contra el letrado por un posible delito de obstrucción a la justicia, que la Audiencia tramitará en los próximos días, según han explicado fuentes del proceso judicial. El tribunal ha acordado señalar de nuevo el juicio por las agresiones sexual el próximo 18 de diciembre.

La Fiscalía reclama sendas penas de 12 años de prisión para los dos sospechosos, acusados de drogar y violar varias veces a una menor tutelada, que tenía 14 años, en Palma. Según la acusación pública, aprovechaban que la niña se fugaba de los centros en los que estaba acogida para darle estupefacientes y agredirla sexualmente en sus domicilios.

El ministerio público sostiene que durante sus fugas la menor conoció a varios hombres, entre ellos los dos procesados, entre 2018 y 2020. La víctima fue a dormir algunos días a casa de uno de estos acusados. En una ocasión, el hombre le dijo que quería mantener relaciones sexuales con ella y, a pesar de su negativa, empezó a manosearla y trató de penetrarla, aunque no lo consiguió. Otro día, en un bar, el sospechoso apagó las cámaras de seguridad y obligó a la menor a entrar en un trastero donde había una cama. La tiró sobre ella e intentó violarla, aunque desistió por la llegada de otra persona al establecimiento.

Éxtasis

El otro encausado conoció a la niña en un bar de Son Gotleu y estuvo varias veces de fiesta con ella. En una ocasión le dio pastillas de éxtasis y luego la llevó a su domicilio de s'Arenal. Le dejó quedarse allí unos días porque sabía que estaba fugada de un centro y una noche la metió por la fuerza en el baño y la violó aprovechando que estaba bajo los efectos de las drogas. La Fiscalía sostiene que las agresiones sexuales se sucedieron en las semanas posteriores y no cesaron hasta que el hombre se marchó a vivir a Barcelona.

El ministerio público destaca que los dos procesados, ambos marroquíes, sabían que la víctima era menor de edad y les imputa sendos delitos de agresión sexual. Por ellos reclama 12 años de prisión para cada uno de ellos y que indemnicen con 15.000 euros a la víctima por los daños morales causados.