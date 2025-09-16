Un año y medio de cárcel por apalear a un joven para robarle en Palma

Un joven ha sido condenado a un año y medio de prisión para apalear a un chico para robarle un collar de oro en Palma. El acusado y otras personas que no han sido identificadas golpearon con palos a la víctima para cometer el atraco en plena calle. El perjudicado tuvo que recibir asistencia médica por las lesiones sufridas. El procesado reconoció los hechos en el juicio tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Se declaró autor de un delito de robo con violencia con las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.

Los hechos ocurrieron hacia las dos de la madrugada del 23 de diciembre de 2024 en las inmediaciones de la plaza Guillem Moragues. El acusado, de 25 años, se concertó con otras personas para cometer un robo violento. Se abalanzaron sobre la víctima y, mientras uno lo sujetaba por la espalda para retenerlo, los otros empezaron a darle golpes con palos. Lo hicieron caer al suelo y el procesado le arrancó entonces una cadena con dos medallones de oro que llevaba en el cuello para luego darse a la fuga.

Prisión preventiva

El perjudicado sufrió diversas lesiones y tuvo que recibir asistencia médica. La Policía Nacional recibió la denuncia, abrió una investigación y en cuestión de horas detuvo al acusado, que ingresó en prisión provisional por orden judicial. La Fiscalía reclamó inicialmente para él una condena de cinco años de prisión.

El joven compareció en un juzgado de lo penal de Palma, donde reconoció su implicación tras pactar con la acusación. Aceptó los hechos, se declaró autor de un delito de robo con violencia y aceptó finalmente una condena de un año y medio de prisión y 270 euros de multa. Además, antes del juicio consignó 220 euros para indemnizar al perjudicado.