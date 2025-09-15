La Fiscalía pide doce años para el acusado de un violento robo con machete en un domicilio de Magaluf

Dos hombres enmascarados esperaban, la noche del 19 de diciembre de 2019, en la escalera de un edificio de Magaluf (Calvià) a un hombre que residía en el ático. En el rellano del primer piso le atacaron con extrema violencia, le golpearon en la cabeza con el mango de un machete mientras le decían: «Te vamos a matar». Le ataron con cinta americana, entraron en su domicilio con las llaves y desconectaron la alarma. Una vez allí le golpearon de nuevo y le estrangularon con un cinturón, hasta que le hicieron confesar dónde guardaba el dinero. Se marcharon con 83.000 euros. La Audiencia Provincial juzgará esta semana a uno de los presuntos asaltantes, para el que la Fiscalía solicita doce años de prisión, mientras que el otro no ha podido ser identificado. El dinero nunca apareció.

Los hechos que recoge el escrito de calificación fiscal ocurrieron en la noche del 19 de diciembre de 2019. Dos hombres enmascarados esperaron en la escalera de un edificio de Magaluf a que llegara la víctima, residente en el ático. Le atacaron en el rellano del primer piso con un machete de grandes dimensiones, con el que le golparon con el mango en la cabeza. «Hijo de puta, te vamos a matar», le dijeron. Le ataron de pies y manos con cinta americana y se lo llevaron en volandas hasta su casa, mientras le seguían golpeando. Una vez allí abrieron la puerta y desconectaron la alarma con las llaves de la víctima. Le dieron más golpes y le estrangularon con su propio cinturón al tiempo que le decían que le matarían si no les decía dónde guardaba el dinero.

El hombre, que temía por su vida, confesó que guardaba una mochila con 83.000 euros en su dormitorio. Los asaltantes se llevaron el dinero y su teléfono móvil, y lo dejaron atado. La víctima finalmente se pudo liberar y fue a pedir ayuda a un hotel cercano.

Tras una larga investigación, la Guardia Civil arrestó en diciembre del año pasado a uno de los sospechosos, un ciudadano cubano de 55 años que acumula varias condenas por robos en domicilios. El otro implicado no ha podido ser identificado, y el dinero no se ha recuperado.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y lesiones, por los que solicita para el acusado un total de doce años de prisión. El juicio se celebrará el próximo jueves en la Audiencia Provincial de Palma.