Dos detenidos en Palma por robar vídeos sexuales a una compañera de trabajo y difundirlas en redes sociales

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres por robar fotos y vídeos sexuales de una compañera de trabajo y difundirlas en redes sociales. Están acusados de un delito de revelación de secretos y contra la intimidad.

La víctima denunció los hechos al tener conocimiento de que imágenes íntimas suyas estaban siendo difundidas a través de un grupo de una conocida red social en el que participaban sys compañeros de trabajo. En su denuncia, la joven señaló que uno de los acusados, con la excusa de poner música con su teléfono móvil, accedió sin su consentimiento al contenido privado del terminal. El hombre hizo capturas de imágenes y vídeos en los que ella aparecía desnuda y en actitud sexual y luego los difundió.

Con la información aportada por la víctima, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro llevaron a cabo diversas gestiones. Los investigadores confirmaron que uno de los sospechosos habría extraído imágenes y vídeos de carácter sexual del móvil de la joven y mandó capturas al otro acusado. Fue este quien supuestamente las reenvió a un grupo de la red social donde se habrían difundido y visualizado por terceras personas.

FFinalmente,los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro procedieron a la detención de ambos varones como presuntos autores de un delito de revelación de secretos y contra la intimidad y a ambos les fueron intervenidos sus dispositivos móviles para la práctica de gestiones.