Detenido por cuatro robos en una sola noche en Alcúdia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de cometer cuatro robos en una misma noche en Alcúdia. El sospechoso, de 36 años, sufrió un profundo corte en un pie durante uno de los asaltos y precisó asistencia médica.

Los hechos, según ha informado hoy el instituto armado, ocurrieron el pasado martes. Una patrulla de la Guardia Civil fue alertada de que un cliente de un hotel había sorprendido a un ladrón en su habitación y este había escapado a través de una ventana.

Poco después, los agentes recibieron un aviso por otro intento de robo en un establecimiento cercano. En esta ocasión, el delincuente rompió una cristalera para entrar. Una vez dentro se topó con el dueño del local y tuvo que huir.

Cuando los agentes daban batidas por la zona en busca del delincuente, recibieron otras dos llamadas de alerta por robos en un rent a car y un restaurante. Las cámaras de seguridad de este último negocio lo grabaron, lo que permitió a la Guardia Civil comprobar que se trataba de un delincuente habitual con numerosos antecedentes.

El sospechoso fue localizado y detenido esa misma noche. Presentaba un gran corte sangrante en el pie derecho, por lo que tuvo que recibir asistencia sanitaria.