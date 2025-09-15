Condenado un conductor ebrio a pagar 675.000 euros a la mujer que atropelló en Palma

Un conductor ebrio ha sido condenado hoy a un año de prisión y a indemnizar con 675.000 euros a dos peatones a los que atropelló al subirse a una acera con un todoterreno en Palma. El grueso de la indemnización será para una mujer que sufrió lesiones muy graves y padece importantes secuelas. Entre ellas, la pérdida del olfato, lo que la han dejado incapacitada para su profesión en una fábrica de perfumes. El procesado, que cuadruplicó la tasa máxima de alcoholemia tras el siniestro, ha reconocido los hechos en el juicio tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y los perjudicados, que ejercían la acusación particular en el procedimiento. La magistrada ha dictado sentencia en el acto y, como habían pactado las partes, ha acordado la suspensión de la pena de cárcel.

Las asistencias sanitarias atienden a las víctimas poco después del doble atropello. / DM

Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche del 25 de agosto de 2021. El acusado, que tenía entonces 58 años, conducía un vehículo Infiniti FX37 por la calle Espartero, en la zona de Santa Catalina. Tenía sus facultades mermadas por el consumo de alcohol y, a pesar de que circulaba por un tramo recto, perdió el control, se subió a la acera y tras estrellarse con una farola atropelló a dos peatones que caminaban en dirección a la plaza del Progrés.

Pérdida del olfato

Debido al fuerte impacto, la mujer, de 53 años, fue desplazada unos 12 metros. Sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, tuvo que ser sometida a dos intervenciones quirúrgicas y tardó casi dos años en recuperarse. Pese a ello, sufre secuelas muy importantes, tanto físicas como psíquicas. A raíz del accidente, padece una importante pérdida del olfato, lo que ha conllevado su incapacidad absoluta para su actividad profesional, ya que trabajaba como comercial en una fábrica de perfumes. El otro peatón, por su parte, sufrió también contusiones en el atropello, pero las heridas no revestían gravedad y consiguió recuperarse en poco tiempo sin secuelas.

La Policía Local de Palma acudió al lugar del siniestro y sometió al conductor del vehículo a una prueba de alcoholemia. Arrojó una tasa de 1,01 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuatro veces el máximo permitido. El análisis de sangre que se le practicó una hora después confirmó el resultado.

Dos delitos

La Fiscalía imputó al conductor delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y lesiones imprudentes. Antes del juicio celebrado hoy en un juzgado de lo penal de Palma, el abogado defensor, la fiscal, el letrado de las víctimas y el de la compañía aseguradora del conductor han alcanzado un acuerdo de conformidad. El hombre se ha declarado autor de los dos delitos y se ha conformado con una pena de un año de prisión. También ha aceptado indemnizar a la mujer con 675.000 euros y al hombre con otros 928.