Un camión pierde la carga y colapsa la Vía de Cintura en sentido aeropuerto
El incidente ha tenido lugar sobre las 07.25 horas
EP
Un camión ha perdido este lunes parte de la carga de sacos de cemento que transportaba y ha colapsado al completo la Vía de Cintura en sentido aeropuerto.
Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente ha tenido lugar sobre las 07.25 horas en la incorporación desde esta vía hacia la autopista de Llucmajor.
Mientras han durado los trabajos para retirar tanto el camión como los sacos de cemento caídos se ha tenido que cortar uno de los carriles. La circulación se está poco a poco recuperando.
