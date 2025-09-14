Un vecino del piso quemado en la calle Menorca de Palma: "He intentado apagar el fuego con toallas mojadas, pero ha sido imposible"
En la vivienda siniestrada residían seis miembros de una familia, entre ellos una anciana de 99 años, que pudieron salir por sus propios medios
"Estaba viendo la tele en casa, cuando me he dado cuenta de que había un incendio en la cocina. Mi primera reacción ha sido sacar a toda mi familia, entre ellos mi bisabuela, de 99 años y con problemas de movilidad. Luego he intentado apagar el fuego con toallas mojadas, pero me ha sido imposible". Un joven nicaragüense de 22 años es una de las nueve personas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, que este mediodía ha resultado intoxicado por inhalación de humo en el incendio que ha causado grandes daños en un piso de la calle Menorca, en el centro de Palma.
Los residentes en la casa esperaban este mediodía a que los bomberos revisaran la vivienda para que les permitieran volver. En el piso incendiado, en el número 5 de la calle Menorca, vivía una familia nicaragüense de seis miembros, aunque solo cuatro de ellos estaban en ese momento en casa. "Yo estaba en salón viendo la tele cuando me he dado cuenta de que se había producido un incendio en la conexión eléctrica de la nevera", explicaba el chico. "Mi primera preocupación ha sido sacar a toda la familia fuera, y luego he intentado apagarlo con toallas mojadas, pero las llamas salían por los lados, había mucho humo, y no he podido".
Mientras tanto, el resto de la familia, entre las que estaba la bisabuela del joven, una mujer de 99 años y con problemas de movilidad, habían salido a la calle. La hija de la anciana comenta que lo habían pasado mal para bajar las escaleras, pero finalmente salieron ilesas.
La calle Menorca está muy cerca de la Jefatura Superior de Policía, por lo que varias patrullas han llegado al lugar muy rápìdamente y han desalojado el resto de las viviendas. Cuando llegaron los bomberos quedaban todavía los residentes en los pisos superiores. "Les hemos dicho que se encerrasen en sus casas mientras apagábamos el fuego", comentaba el sargento Pep Toni Far, responsable del equipo de los Bombers de Palma.
Finalmente los servicios sanitarios han tenido que atender a nueve personas intoxicadas por inhalación de humo, dos de ellos policías. Todos los casos eran leves y ninguno tuvo que ser hospitalizado. La Policía Nacional abrió una investigación para aclarar el origen del fuego, que según el testigo comenzó en la conexión eléctrica de la nevera.
La cocina del piso quedó totalmente arrasada, mientras que el resto de las habitaciones resultaron muy dañadas por el humo y las altas temperaturas.
