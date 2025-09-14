El testimonio de una peatona atropellada en Palma: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»

—Esto es lo máximo a lo que llego.

Estrella García extiende los brazos, pero el izquierdo queda visiblemente flexionado, veinte centímetros más corto que el derecho. Es la consecuencia más evidente del accidente que sufrió en agosto de 2022, cuando fue atropellada mientras corría por la zona peatonal de Cala Gamba, en Palma, por un patinete que circulaba a gran velocidad y se salió del carril bici en una curva. Tres graves fracturas en el brazo, tres intervenciones quirúrgicas y tres años de una dolorosa rehabilitación después, la joven sufre graves secuelas para toda la vida. El conductor del patinete era menor de edad y no tenía seguro, por lo que la víctima afronta con incertidumbre los elevados gastos de un juicio sin la garantía de recibir una indemnización.

Estrella, de 34 años, es arquitecta, natural de Antequera y reside en Palma desde hace nueve años. Su vida cambió en un segundo, a las ocho y media de la tarde del 29 de agosto de 2022, cuando corría por el paseo de Cala Gamba. «Yo iba por la zona peatonal, cuando un patinete con un chico que circulaba a gran velocidad se salió del carril bici en una curva y me golpeó de frente. Caí al suelo, me golpeé en el codo y me desmayé del dolor».

Fue trasladada a Son Llàtzer, donde le apreciaron graves lesiones: una fractura con desplazamiento del húmero, otra en la cabeza del radio y otra en la articulación del codo. En la primera operación quirúrgica le tuvieron que colocar dos placas y tornillos, y estuvo tres meses de baja. Posteriormente fue sometida a otras dos intervenciones: una para quitarle una de las agujas que le habían insertado, y otra para ver si podía extender el brazo un poco más.

Luego vinieron las sesiones de rehabilitación, unas 150 y muy dolorosas, «pero tenía que hacerlas porque si no, el brazo se retrae». Y finalmente la constatación de que tendrá que vivir siempre con una severa limitación en la movilidad del brazo. «No es solo que no puedo estirarlo, es que no tengo fuerza. Me he tenido que acostumbrar a utilizar solo el derecho».

Explica que las secuelas del accidente le han cambiado la vida. «Yo era muy deportista. Cuando me arrolló el patinete había empezado a dar clases de surf, pero obviamente eso acabó. Además he cogido miedo a salir a correr, ya no salgo como antes. Antes también iba mucho en bici, la cogía cada día, pero ahora me cuesta mucho. O salir de excursión, porque me siento muy insegura. Mi vida social se ha limitado completamente».

Su vida profesional se vio también seriamente afectada. «Primero porque tuve una baja muy larga, pero luego también por las limitaciones que tenía para acudir a las sesiones de rehabilitación. Y tengo que ir con mucho cuidado cuando visito una obra».

La joven admite que la situación le ha trastocado la vida: «Nunca me había imaginado que tendría que vivir con un hándicap físico, y esto me va a limitar para siempre. Recientemente cambié de trabajo, y lo primero que tuve que hacer es explicarles lo del brazo y las limitaciones que sufría».

Estrella no ha recibido ninguna indemnización por el accidente. «Me siento muy indignada porque todo fue muy gratuito. Yo iba corriendo por una zona peatonal, mientras que él me atropelló al salirse del carril bici en una curva porque circulaba a una velocidad exagerada», comenta.

El problema es que el joven del patinete era menor de edad, tenía diecisiete años, y no tenía seguro, algo que entonces no era obligatorio. «Hasta que no terminé el tratamiento médico no pude comenzar los trámites del juicio. Como el chico que conducía era menor, la responsable sería su madre, que es la que tenía la patria potestad, pero la mujer se ha desentendido totalmente. No me coge el teléfono ni responde a los burofaxes que le ha enviado mi abogado».

Ahora Estrella se enfrenta a un dilema. Su abogado le ha advertido de que emprender acciones judiciales le puede suponer un coste de unos 5.000 euros, pero solo podría recuperar algo si la mujer tiene alguna propiedad o si cobra más del salario mínimo. «O sea, que igual tardo diez años en cobrar y no recupero el dinero que he empleado para el juicio».

Recientemente el Ayuntamiento de Palma ha impuesto la obligatoriedad del seguro a los patinetes. «Si hubiera sido obligatorio entonces, aunque no hubiera tenido seguro podría haber reclamado la indemnización al Consorcio de Compensación», prosigue Estrella.

La joven se siente impotente. «Me da mucha rabia. Ya no es por el dinero, es porque esta persona está como si no hubiera pasado nada y yo, que no tuve culpa de nada, tengo que vivir con las secuelas».

También se muestra muy crítica con el diseño de muchos carriles bici de Palma. «En el lugar del accidente no había ninguna separación física entre el carril bici y la zona peatonal, solo una raya pintada en el suelo. Probablemente si hubiera un bordillo o unos pivotes habría sido distinto. He escrito varias veces al Ayuntamiento pidiendo al menos unos pivotes en las curvas más conflictivas, pero ni me han contestado».