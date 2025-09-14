Dos detenidos por traer droga a Mallorca en envíos postales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a dos hombres, un eslovaco y un alemán, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, recibir sendos paquetes que contenían diversas sustancias estupefacientes. El primero era el destinatario de un envío que contenía botes de popper -una sustancia que se inhala y provoca efectos euforizantes-, mientras que al otro le enviaron medio kilo de hachís.

Respecto al ciudadano eslovaco, la investigación se originó el pasado mes de agosto, cuando un establecimiento de telefonía recibió un paquete que contenía en su interior una decena de botes de popper. El gerente, enseguida, entregó la sustancia estupefaciente a la Policía Nacional. En ese momento, el Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional inició las primeras pesquisas para localizar al autor.

Tras realizar diversas gestiones, ya que el paquete no lo recibía el presunto autor directamente, sino que utilizaba a terceras personas, los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial pudieron localizar al presunto autor y detenerlo el pasado 9 de septiembre como el presunto autor de un delito contra la salud pública.

Por lo que se refiere al ciudadano alemán, los hechos se remontan a principios de esta semana. Una empresa de paquetería se puso en contacto con la Policía Nacional, ya que recibieron un paquete que desprendía un fuerte olor a hachís.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes confirmaron que el bulto portaba más de medio kilo de hachís y otros productos derivados de la marihuana. Tras realizar diferentes gestiones, ya que el autor trataba de mantenerse en el anonimato, los policías nacionales pudieron identificarle y detenerle, el pasado 10 de septiembre, por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La Policía recuerda que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.