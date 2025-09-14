Detenido por golpear a un vigilante que le pilló robando en un comercio de la Plaza de España, en Palma
El empleado de seguridad sufrió lesiones leves en la cara y las manos durante el forcejeo con el ladrón
La Policía Local de Palma arrestó el pasado lunes a un joven de 19 años, de nacionalidad colombiana, como presunto autor de un delito de robo con violencia, al enfrentarse a golpes a un vigilante de seguridad que le sorprendió sustrayendo perfumes en un comercio de la Plaza de España.
Según informa la Policía Local, una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (Usei) que realizaba labores de vigilancia en la zona fue alertada por varios viandantes de que se estaba produciendo una pelea en el interior de un comercio. Al llegar, los agentes encontraron a un guardia de seguridad forcejeando en el suelo con un hombre.
Tras intervenir para ayudar al vigilante, los agentes lograron inmovilizar y detener al sospechoso. Durante el registro, se le encontraron dos perfumes sustraídos, valorados en 240 euros. El guardia de seguridad presentaba lesiones leves en la cara y enrojecimiento en los brazos.
Según el testimonio del vigilante, había sorprendido a dos jóvenes robando perfumes y mientras intentaba retener a uno de los ladrones, este le golpeó para intentar escapar. El segundo implicado logró huir del lugar con un perfume valorado en 74 euros, hecho que fue confirmado posteriormente gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.
La relación entre ambos jóvenes se confirmó durante la actuación policial ya que, el teléfono móvil del detenido no dejaba de recibir llamadas de un contacto guardado como Brother. Al ser preguntado, el arrestado admitió que se trataba de su hermano y que habían actuado juntos.
El detenido fue trasladado a dependencias policiales. El vigilante de seguridad, tras ser atendido en un centro médico, manifestó su intención de presentar la correspondiente denuncia.
Tras las diligencias iniciales practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional
