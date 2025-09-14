Cinco intoxicados en el incendio de un piso en Palma

Un incendio en una cocina de en un tercer piso en Palma ha provocado cinco intoxicaciones leves por inhalación de humo.

A las 12:30 horas de este domingo, en el número 5 de la calle Menorca, un cortocircuito en la cocina de una vivienda ha causado un fuego que ha provocado una gran cantidad de humo que se ha extendido por todo el domicilio. Las cuatro personas que viven en la casa han podido abandonarla por sus propios medios.

Dotaciones de Bomberos de Palma, Policía Local y Nacional han acudido al lugar tras recibir el aviso. Al llegar han solicitado a los vecinos del piso superior que permanecieran en su hogar mientras trabajaban en sofocar las llamas. Cinco personas, tres policías y dos vecinos, han resultado intoxicados leves por inhalación de humo.