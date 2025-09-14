Cinco intoxicados en el incendio de un piso en Palma
Las cuatro personas que residen en la vivienda han podido salir por sus propios medios
Un incendio en una cocina de en un tercer piso en Palma ha provocado cinco intoxicaciones leves por inhalación de humo.
A las 12:30 horas de este domingo, en el número 5 de la calle Menorca, un cortocircuito en la cocina de una vivienda ha causado un fuego que ha provocado una gran cantidad de humo que se ha extendido por todo el domicilio. Las cuatro personas que viven en la casa han podido abandonarla por sus propios medios.
Dotaciones de Bomberos de Palma, Policía Local y Nacional han acudido al lugar tras recibir el aviso. Al llegar han solicitado a los vecinos del piso superior que permanecieran en su hogar mientras trabajaban en sofocar las llamas. Cinco personas, tres policías y dos vecinos, han resultado intoxicados leves por inhalación de humo.
- El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
- Comer bien en los polígonos de Palma: «Ya hay locales llenos y la tendencia irá a más»
- Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: 'No han garantizado la seguridad de los menores
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Herido grave un joven de 17 años al impactarle el retrovisor de un camión en la cabeza en Marratxí
- Morante de la Puebla no toreará en Muro y será sustituido por David de Miranda