Arrestan a dos jóvenes por cuatro atracos a punta de cuchillo en la zona de Can Pere Antoni, en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes argelinos como presuntos autores de cuatro atracos a punta de navaja en los alrededores de la playa de Can Pere Antoni de Palma durante este verano.

Desde el pasado mes de junio, los agentes de Policía Judicial de la comisaría del Distrito Centro, habrían iniciado una investigación para localizar a los autores de tres robos con violencia cometidos de madrugada y en la misma zona, la playa de Can Pere Antoni.

En todos los robos se repetían las mismas características. Las víctimas se encontraban de madrugada en la playa o en los alrededores, cuando fueron abordados por dos jóvenes, que les amenazaban con armas blancas para obligarles a darles el dinero y los objetos de valor que portaban.

La Policía Nacional estableció diferentes dispositivos de vigilancia en la zona. En la madrugada del pasado jueves una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional que realizaba labores de prevención de la delincuencia por el Paseo Marítimo fue requerida por dos turistas. Los ciudadanos informaron que mientras se encontraban en la playa de Can Pere Antoni, fueron abordados por dos jóvenes que portaban una navaja y un destornillador y que les amenazaron para que les entregaran sus pertencencias. Las víctimas echaron a correr y pudieron escapar del lugar, momento en el que se encontraron con la patrulla de la Policía.

Los turistas facilitaron la descripción de los ladrones y añadieron datos significativos como que uno de los presuntos autores portaba un vendaje en una de sus piernas y el otro se recogía el pelo con una coleta o moño.

Las patrullas actuantes, tras las características aportadas por los turistas, se desplegaron por la zona del Paseo Marítimo y playa de Can Pere Antoni, y localizarpn a los pocos minutos a un grupo de cuatro individuos siendo que dos de ellos coincidían plenamente con la descripción de los ladrones.

Los presuntos autores, al ver a las patrullas, se dirigieron rápidamente a la zona rocosa del paseo Marítimo y se desprendieron de algún objeto. Los agentes se dividieron, una patrulla realizó las labores de identificación de los presuntos autores y otra accedió a la zona rocosa donde localizaron una navaja y un destornillador, objetos totalmente coincidentes con los aportados por las víctimas.

Finalmente los agentes procedieron a la formal detención de los dos jóvenes como presuntos autores del robo con violencia.

Una vez traspasado el atestado al grupo de Judicial de la Comisaría de Centro, gracias a las pesquisas de investigación practicadas desde el pasado mes de junio, esclarecieron otros tres robos con violencia en los que podrían estar relacionados los presuntos autores.