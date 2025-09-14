Alarma por un incendio en un gimnasio en Pere Garau, en Palma

Los Bombers de Palma han extinguido esta tarde un incendio declarado en el interior de un gimnasio en la calle Marià Canals, en la barriada palmesana de Pere Garau. El establecimiento estaba cerrado, por lo que no se han registrado daños personales.

Según confirman fuentes de los Bombers, el fuego se ha declarado sobre las seis de la tarde, en el interior de un gimnasio de la calle Marià Canals. Al parecer el fuego se habría iniciado en una conexión eléctrica de una habitación en la que había una nevera y un ordenador. El establecimiento se ha llenado de humo, pero al estar cerrado y no haber corrientes de aire, el fuego se ha extendido muy lentamente y no ha salido de la habitación.

Los Bombers han acudido al lugar alertados por los vecinos que veían salir humo del interior. Los equipos de extinción han sofocado el fuego rápidamente y han ventilado el local. En el siniestro no se han registrado daños personales.