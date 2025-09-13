Diario de Mallorca

Ana B. Muñoz

VÍDEO | Hablan los héroes de Santa Ponça: «Si no llegamos a sacar a la mujer habría muerto en el incendio»

13·09·25 | 06:01

Un guardia civil y un policía local de Calvià se jugaron el tipo el miércoles para salvar a una mujer atrapada por el humo en un sótano, bajo un bar que sufrió un grave incendio

