Un guardia civil y un policía local de Calvià se jugaron el tipo el miércoles para salvar a una mujer atrapada por el humo en un sótano, bajo un bar que sufrió un grave incendio
VÍDEO | Hablan los héroes de Santa Ponça: «Si no llegamos a sacar a la mujer habría muerto en el incendio»
