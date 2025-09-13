Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres heridos en una colisión frontal de dos coches en la carretera de Andratx

El conductor de uno de los vehículos implicados, que ha resultado ileso, ha dado positivo en la prueba de alcoholemia

Ambulancias del 061.

Ambulancias del 061. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Tres jóvenes que iban en un mismo vehículo han resultado heridos, con lesiones leves, en una colisión frontal ocurrida esta mañana poco antes de las siete en la carretera de Andratx. El conductor del otro coche, que ha salido ileso, ha dado positivo en el control de alcoholemia por lo que se puede enfrentar a un delito de lesiones por imprudencia.

El accidente, según informa la Guardia Civi de Tráfico, ha ocurrido a las siete menos diez de la mañana, a la altura del kilómetro 24,1 de la carretera de Andratx (Ma-1), a unos cinco kilómetros de la localidad. Dos turismos, un Renault Clio y un Kia Sportage, han colisionado frontalmente y han sufrido grandes daños.

En el Kia viajaban tres jóvenes, que han resultado con lesiones leves y han tenido que ser atendidos por ambulancias. El conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia. Por su parte, el conductor del otro coche, que ha salido ileso, ha dado positivo, por lo que ha sido denunciado podría ser acusado de un delito de lesiones por imprudencia.

En el accidente han intervenido dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, ambulancias y Bombers de Mallorca. El siniestro ha obligado a cortar la carretera hasta que los coches siniestrados han sido retirados.

