La Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga en Son Fortesa, en Palma

La Policía Nacional arrestó el pasado lunes a una mujer que presuntamente tenía un punto de venta de droga en su domicilio, en la barriada palmesana de Son Fortesa. En la operación los agentes intervinieron diversas cantidades de cocaína, marihuana y hachís, y descubrieron que el piso tenía una conexión ilegal a la red eléctrica que le servía para cultivar las plantas de cannabis.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes, integrado en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional llevaban tiempo vigilando el domicilio, donde sospechaban que había un punto de venta de drogas muy activo. Los investigadores comprobaron que en el domicilio había un gran trasiego de personas, que subían hasta la primera planta y tras escasos segundos salían con diversas dosis de cocaína y marihuana. La responsable del punto sería una mujer que vivía en la casa.

Finalmente, en la mañana del pasado lunes se llevó a cabo la operación. Los agente irrumpieron sobre las nueve y media en el domicilio. En su interior estaba la mujer. Durante el registro encontraron distintas cantidades de cocaína, marihuana y hachís, así como dinero en billetes fraccionados.

Los agentes comprobaron que una de las habitaciones estaba habilitada con una instalación eléctrica de gran voltaje para el cultivo de marihuana, con restos de macetas, lámparas y demás útiles para el cultivo.

Ante las sospechas de que la vivienda tenía una conexión fraudulenta a la red eléctrica, la Policía solicitó la intervención de técnicos de aa empresa encargada del fluido eléctrico de la ciudad, que confirmaron que la instalación era ilegal y procedieron a su desconexión.

La sospechosa fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

