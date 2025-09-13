Piden 24 años de cárcel a dos acusados de drogar y violar a una menor tutelada en Palma

La Fiscalía reclama sendas penas de 12 años de prisión para dos hombres acusados de drogar y violar varias veces a una menor tutelada, que tenía 14 años, en Palma. Los sospechosos aprovechaban que la niña se fugaba de los centros en los que estaba acogida para darle estupefacientes y agredirla sexualmente en sus domicilios. Está previsto que el juicio se celebre el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Palma.

El ministerio público sostiene que durante sus fugas la menor conoció a varios hombres, entre ellos los dos procesados, entre 2018 y 2020. La víctima fue a dormir algunos días a casa de uno de estos acusados. En una ocasión, el hombre le dijo que quería mantener relaciones sexuales con ella y, a pesar de su negativa, empezó a manosearla y trató de penetrarla, aunque no lo consiguió. Otro día, en un bar, el sospechoso apagó las cámaras de seguridad y obligó a la menor a entrar en un trastero donde había una cama. La tiró sobre ella e intentó violarla, aunque desistió por la llegada de otra persona al establecimiento.

Éxtasis

El otro encausado conoció a la niña en un bar de Son Gotleu y estuvo varias veces de fiesta con ella. En una ocasión le dio pastillas de éxtasis y luego la llevó a su domicilio de s'Arenal. Le dejó quedarse allí unos días porque sabía que estaba fugada de un centro y una noche la metió por la fuerza en el baño y la violó aprovechando que estaba bajo los efectos de las drogas. La Fiscalía sostiene que las agresiones sexuales se sucedieron en las semanas posteriores y no cesaron hasta que el hombre se marchó a vivir a Barcelona.

El ministerio público destaca que los dos procesados, ambos marroquíes, sabían que la víctima era menor de edad y les imputa sendos delitos de agresión sexual. Por ellos reclama 12 años de prisión para cada uno de ellos y que indemnicen con 15.000 euros a la víctima por los daños morales causados.