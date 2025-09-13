Una de las mujeres grabadas con cámara oculta en el baño de un bar de Palma: "Me siento humillada"

Miedo, vergüenza, asco y bochorno. Así resumieron las más de 20 mujeres que fueron grabadas en el baño de un bar de Palma con una cámara oculta sus sentimientos tras desvelarse lo ocurrido. "Me da mucha vergüenza, me siento humillada por alguien al que conocíamos, era nuestro bar de confianza", contó una de ellas durante su declaración como testigo en el juicio contra el dueño del establecimiento, que se enfrenta a una petición fiscal de 56 años y medio de prisión.

En la vista oral comparecieron 22 perjudicadas, ya que las otras cuatro afectadas eran menores de edad y se les eximió de prestar declaración. La mayoría de ellas eran trabajadoras de un centro comercial cercano al bar, donde se reunían habitualmente tanto en sus pausas laborales como al concluir su jornada laboral. La Policía Nacional comprobó, al examinar los vídeos grabados con la cámara escondida en una botella de agua colocada junto al inodoro, que varias de ellas tenían tarjetas identificativas de ese centro comercial, lo que permitió centrar allí sus pesquisas e identificar a muchas de las afectadas.

"Me quedé en shock"

"Me enteré porque el jefe de seguridad me dijo que había sido grabada. Me quedé en shock. Me reconocieron por la tarjeta identificativa y la Policía me enseñó las imágenes para que confirmara si era yo", recordó una de las víctimas. "Tenía miedo porque yo no sabía si se habían difundido. Me da mucha vergüenza, me siento humillada. Ahora, si estoy en un bar no voy al baño", explicó. También contó que en una ocasión se cruzó con el acusado por la calle y tuvo "un temblor". "El miércoles pasado me dio una taquicardia", añadió sobre las secuelas que padece. A todas las afectadas se les mostraron en el juicio las imágenes grabadas sin su permiso en las que aparecían haciendo sus necesidades en el baño del bar. Muchas salieron de la sala llorando y una de ellas tuvo que ser atendida por un médico forense al sufrir una indisposición tras su declaración.

Detenido por grabar a cientos de clientas en el baño de su bar / Mara Garcia Carrero

Una de las afectadas que declaró fue la mujer que encontró el dispositivo de grabación escondido en la botella de agua y decidió acudir a la Policía en julio de 2022. "Dos años antes ya había encontrado otra igual en el mismo baño, pero entonces no sabía bien lo que era. Esta vez busqué en Google y descubrí que era una cámara oculta. La cogí, desmonté el dispositivo y fue a denunciar", rememoró en su comparecencia.

"Vulneración de la intimidad"

La Fiscalía solicita una condena de 56 años y medio de prisión para el acusado por 26 delitos de revelación de secretos. También reclama sendas indemnizaciones de 6.000 euros para las víctimas, excepto para siete que han alcanzado acuerdos extrajudiciales con el procesado para recibir diferentes compensaciones económicas. La fiscal destacó en su informe final la "afectación psicológica" que han sufrido por la "vulneración de su intimidad".