Un joven roba dos cadenas de oro mediante el "tirón" en Palma en apenas una hora

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado lunes a un joven argelino como presunto autor de dos robos con violencia de cadenas de oro por el procedimiento del "tirón" perpetrados en Palma en una misma mañana, en apenas una hora. El delincuente ingresó en prisión tras declarar ante el juez.

Según informan fuentes de la Polcía, los dos robos se cometieron el mismo día, el 27 de agosto, entre las seis y media y las siete y media de la mañana, en la misma zona y con el mismo método. Un joven se acercaba a la víctima para entablar conversación y cuando se despedían y les daban la espalda, el ladrón cogía por detrás las cadenas o collares que llevaban al cuello y se los arrancaban de un fuerte tirón.

El primer robo se produjo sobre las seis y media de la mañana del día 27 de agosto. Un hombre caminaba por la calle Alfonso el Magnánimo, cuando se le acercó un joven que se desplazaba a bordo de un patinete y ambos mantuvieron una conversación. El joven hizo ademán de marcharse y la víctima continuó su camino. Pero en cuanto le dio la espalda el chico se abalanzó contra el hombre e intentó quitarle un collar de oro que llevaba al cuello y una bandolera. La víctima se resistió y ambos mantuvieron un forcejeo, hasta que cayó al suelo. Fue entonces cuando el ladrón le arrancó la cadena y se escapó junto a otro chico, que había permanecido allí cerca.

La víctima sufrió diversas contusiones en el costado y una pierna y tuvo que ser asistida en un centro médico.

El otro robo se produjo una hora después, sobre las siete y media, y en la misma zona. En esta ocasión la víctima fue una mujer a la que se acercaron dos jóvenes quienes de nuevo entablaron conversación. En un momento dado uno de los jóvenes arrancó el collar con un colgante que portaba la mujer en el cuello de un tirón dejándole marcas. Ambos huyeron del lugar mientras la mujer pedía ayuda.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Oeste de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. Los agentes consiguieron identificar a uno de los presuntos autores y le arrestaron el pasado lunes

El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.