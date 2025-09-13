El joven golpeado por el retrovisor de un camión en Bunyola permanece en la UCI de Son Espases

El chico de diecisiete años que esta madrugada sufrió un grave traumatismo en la cabeza al ser golpeado por el retrovisor de un camión cuando caminaba por la carretera cerca de Bunyola permanece ingresado en la UCI del hospital de Son Espases.

El primer siniestro, según informan desde la Guardia Civil de Tráfico y el 061, ocurrió sobre las cinco y media de la mañana a la altura del kilómetro 3 de la carretera Ma-2040, que va desde Bunyola al centro comercial Mallorca Fashión, en Marratxí.

Según la información recopilada por la Guardia Civil, tres chicos iban caminado por la carretera y uno de ellos fue golpeado en la cabeza por el retrovisor de un camión que pasó a su lado.

La víctima, de diecisiete años, quedó tendido en el suelo en muy mal estado. Al lugar se desplazaron con urgencia una ambulancia edel 061 y dotaciones de la Guardia Civil.

El joven fue trasladado al hospital de Son Espases, con un grave traumatismo craneal. Fuentes del centro sanitario confirman que permanece ingresado en la UCI.

Mientras tanto, la Guardia Civil abrió una investigación para tratar de determinar las circunstancias del accidente. El conductor del camión fue sometido a la prueba de alcoholemia y dio negativo.