Herido grave un joven de 17 años al impactarle el retrovisor de un camión en la cabeza en Marratxí
El accidente ha ocurrido sobre las 05.30 horas de este sábado
Un joven de 17 años ha resultado herido grave este sábado al ser atropellado por un camión, cuyo retrovisor le ha impactado en la cabeza mientras deambulaba por la acera.
Según la información del SAMU 061, el accidente ha ocurrido sobre las 05.30 horas de este sábado en un cruce situado en el kilómetro 3 de la Ma-2040.
A causa del impacto, el joven ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave y ha sido trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece en estado grave.
