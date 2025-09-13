Hablan los héroes de Santa Ponça: «Si no llegamos a sacar a la mujer habría muerto en el incendio»

El guardia civil Óscar Virtudes, de 36 años, y el oficial de la Policía Local de Calvià Juan Plasencia, de 53, se conocen desde hace años. Están acostumbrados a coincidir en los operativos de seguridad que realizan en los puntos más conflictivos de Calvià, y han aprendido a actuar de forma coordinada. La última vez fue el pasado miércoles, cuando se metieron juntos en un sótano inundado por el humo del incendio de un bar en Santa Ponça («No veías a un metro de distancia», comenta Virtudes) para salvar a una mujer de 70 años. La encontraron desnuda y aturdida, agazapada tras un armario. «Si no la llegamos a sacar habría muerto seguro», dicen.

El oficial Plasencia y el guardia Virtudes representan el mejor ejemplo de la colaboración entre dos cuerpos policiales. El pasado miércoles, sobre las nueve y media de la mañana, varias patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil acudieron junto a los Bombers a la calle Ramón de Moncada de Santa Ponça, donde se había producido un grave incendio en un bar.

«Lo primero era sacar a los residentes de las viviendas superiores, que estaban muy expuestas al humo», explica Plasencia. Rápidamente fueron desalojadas un centenar de personas del edificio. Cuando parecía que la situación estaba controlada y no había nadie en peligro, uno de los vecinos les dice que la dueña del bar vive en el sótano, debajo del local. «No lo habíamos mirado antes porque se trata de un almacén, no es una vivienda», dicen.

El guardia y el policía bajaron al sótano, que estaba ya lleno de humo. Contuvieron la respiración y fueron llamando a las puertas. «Entonces oímos unos quejidos en el interior, y juntos echamos la puerta abajo a patadas», recuerda Virtudes. El denso humo se había colado por los conductos de ventilación y a pesar de llevar linternas apenas podían ver nada. Entonces encontraron a la mujer, una ciudadana irlandesa de 70 años, acurrucada detrás de un armario, desnuda y desorientada. «Le pusimos una sábana por encima, la sacamos rápidamente y la llevamos a la ambulancia, donde le suministraron oxígeno porque había tragado humo», dicen.

Y entonces surgió un nuevo problema. La mujer estaba muy aturdida, pero acierta a decir que su marido puede estar también en el interior del sótano. Había que volver a bajar. «Ahí fue donde yo tragué humo», comenta Óscar Virtudes. El guardia volvió a entrar y revisó de nuevo las dependencias donde habían encontrado a la mujer. Juan Plasencia había ido detrás de él, pero se encontró con el guardia que salía. Allí no había nadie. Poco después, cuando la mujer se recuperó, recordó que su marido había salido a hacer la compra.

El guardia civil tuvo que ser asistido también por la dotación de la ambulancia por inhalación de humo, así que estuvo recibiendo oxígeno junto a la mujer que habían rescatado. Cuando ambos se recuperaron, ella se acercó a darle las gracias.

Los dos veteranos agentes —el guardia lleva siete años de servicio y el oficial de la Policía Local casi 30— comentan que han intervenido en muchos incendios similares, pero es la primera vez que han rescatado a una persona en una situación tan extrema. «Estaba quieta, totalmente bloqueada. Si no la llegamos a sacar hubiera muerto asfixiada por el humo». Cuando se les pregunta si no llegaron a temer por sus propias vidas coinciden otra vez: «No, eso no lo piensas. Sabes que hay una persona en peligro y solo quieres sacarla. Es como si la adrenalina te pusiera unas anteojeras, solo ves lo que tienes delante».

El Ayuntamiento de Calvià tiene previsto rendir un homenaje el próximo miércoles a los dos héroes de Santa Ponça.