Una turista denuncia una agresión sexual en un hostal de Can Pastilla
La mujer contó que un desconocido se coló en su habitación mientras se duchaba y la manoseó
Una turista ha denunciado que un desconocido se coló en su habitación en un hostal de Can Pastilla, en Palma, y la agredió sexualmente. La víctima logró ahuyentar el intruso, que la manoseó, y alertó a la Policía Nacional. Tras recibir el aviso, se activó el protocolo y la mujer fue trasladada a Son Espases y sometida a un reconocimiento. Los agentes han abierto una investigación para identificar, localizar y detener al agresor, según han informado fuentes conocedoras del caso.
Los hechos, según el relato ofrecido por la turista, ocurrieron el miércoles por la noche en el establecimiento hotelero en el que está alojada durante sus vacaciones en Mallorca. De acuerdo con su versión, regresó a su habitación y decidió darse una ducha. Afirmó que dejó abiertas tanto la puerta de la estancia como la del cuarto de baño.
Esta circunstancia fue aprovechada por un hombre, al parecer también huésped del hostal. Al pasar por delante de la habitación de la mujer y ver que estaba desnuda, decidió entrar sin permiso con la intención de mantener relaciones sexuales.
Tocamientos
La víctima sorprendió al intruso cuando salió de la ducha. En ese momento, el hombre se abalanzó sobre ella, la abrazó y empezó a someterla a tocamientos. La perjudicada consiguió zafarse y echar de la habitación al intruso, que se marchó de allí.
La mujer alertó de lo que acababa de ocurrir a los encargados del hostal y desde el establecimiento contactaron con la Policía Nacional. Una patrulla se desplazó al lugar para recabar información. Los agentes comprobaron que la turista estaba muy nerviosa por lo sucedido y activaron el protocolo establecido para casos de agresiones sexuales. La mujer fue trasladada a Son Espases y se informó al juzgado de guardia, que movilizó a un médico forense para que acudiera al hospital y examinara a la perjudicada.
El caso está en manos de la Policía Nacional, que ha tomado declaración a la víctima y ha puesto en marcha una investigación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Ha dicho adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- Adiós a una vida detrás del mostrador: Pep Corró se jubila después de 47 años en Can Rovira de Inca
- Un caballo de galeras se desploma en Palma y los turistas no se bajan para ayudarlo
- Comercios y bares mallorquines se sienten expulsados de las mejores zonas de la isla
- Se necesitan muchos aviones para llenar todas las camas de Mallorca': el CEO de Eurowings habla sobre turismo y futuro en la isla