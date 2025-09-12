Una turista denuncia una agresión sexual en un hostal de Can Pastilla

Una turista ha denunciado que un desconocido se coló en su habitación en un hostal de Can Pastilla, en Palma, y la agredió sexualmente. La víctima logró ahuyentar el intruso, que la manoseó, y alertó a la Policía Nacional. Tras recibir el aviso, se activó el protocolo y la mujer fue trasladada a Son Espases y sometida a un reconocimiento. Los agentes han abierto una investigación para identificar, localizar y detener al agresor, según han informado fuentes conocedoras del caso.

Los hechos, según el relato ofrecido por la turista, ocurrieron el miércoles por la noche en el establecimiento hotelero en el que está alojada durante sus vacaciones en Mallorca. De acuerdo con su versión, regresó a su habitación y decidió darse una ducha. Afirmó que dejó abiertas tanto la puerta de la estancia como la del cuarto de baño.

Esta circunstancia fue aprovechada por un hombre, al parecer también huésped del hostal. Al pasar por delante de la habitación de la mujer y ver que estaba desnuda, decidió entrar sin permiso con la intención de mantener relaciones sexuales.

Tocamientos

La víctima sorprendió al intruso cuando salió de la ducha. En ese momento, el hombre se abalanzó sobre ella, la abrazó y empezó a someterla a tocamientos. La perjudicada consiguió zafarse y echar de la habitación al intruso, que se marchó de allí.

La mujer alertó de lo que acababa de ocurrir a los encargados del hostal y desde el establecimiento contactaron con la Policía Nacional. Una patrulla se desplazó al lugar para recabar información. Los agentes comprobaron que la turista estaba muy nerviosa por lo sucedido y activaron el protocolo establecido para casos de agresiones sexuales. La mujer fue trasladada a Son Espases y se informó al juzgado de guardia, que movilizó a un médico forense para que acudiera al hospital y examinara a la perjudicada.

El caso está en manos de la Policía Nacional, que ha tomado declaración a la víctima y ha puesto en marcha una investigación.