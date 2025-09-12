Intervienen más de un kilo de cocaína en un coche en el puerto de Alcúdia

Agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera intervinieron, en una operación conjunta, un paquete con más de un kilo de cocaína oculto debajo de un asiento de un coche que acababa de desembarcar en el puerto de Alcúdia del ferry procedente de Barcelona. El conductor, un español de 33 años, ha sido detenido por un delito de tráfico de drogas.

Los guardias civiles y funcionarios de Aduanas llevaban a cabo un control entre los vehículos y pasajeros que desembarcaban en Alcúdia del ferry procedente de Barcelona en el marco de la denominada operación Tebal. Durante estas inspecciones, uno de los perros adiestrados en detectar estupefacientes, marcó el interior de un coche, por lo que los agentes realizaron un registro más exhaustivo. Debajo de uno de los asientos encontraron un paquete sospechoso. En su interior había una tableta de gran tamaño que resultó ser cocaína, con un peso de 1.120 gramos.

Un agente examina el paquete de droga interenido en Alcúdia. / Guardia Civil

El conductor del coche fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.