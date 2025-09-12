Detenidos dos paquistaníes por agredir a varios compatriotas por una disputa por las obras en un centro religioso de Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en Palma a dos ciudadanos paquistaníes que presuntamente atacaron a varios compatriotas con palos de madera tras una discusión por las obras que van a realizar en el centro religioso de su comunidad, en la barriada de Pere Garau.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la zona de Pere Garau de Palma cuando un grupo de personas que acudían a una mezquita increparon a otro grupo que se dirigía también al mismo servicio religioso. El denunciante indicó que estos hombres les amenazaron con matar a sus hijos cuando no pudieran defenderlos por estar trabajando.

Según explicó en su denuncia ante la Policía, los dos grupos están enfrentados desde hace meses por las obras que se disponen a realizar en la mezquita, y cómo deben sufragarlas.

Los agresores cogieron unas tablas de madera de un contenedor cercano y sillas de la terraza de un bar, empezaron a golpearles con ellas. Uno de los agresores llegó a portar incluso un puño americano.

Varias personas, que se encontraban en el centro religioso salieron al exterior para socorrer a la víctima y llamar a la Policía Nacional. No obstante, los presuntos autores huyeron antes de que llegasen los agentes.

Tres de los agredidos resultaron heridos: uno tenía una fractura en la nariz, otro dedo roto y el tercero fracturas en las costillas, por lo que tuvieron que ser tratados en un centro hospitalario.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y pudo identificar a los dos hombres que causaron las lesiones a los denunciantes.

Dos días más tarde, algunas de las víctimas pudieron ver a los dos agresores frente a ellos en uno de los establecimientos que regentan. Tras llamar al 091, agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional los localizaron y se entrevistaron con estos. Los dos hombres reconocieron que estuvieron implicados en de la disputa.

Los dos fueron detenidos por ser presuntos autores de tres delitos de lesiones.