Detenida en Marratxí una cuidadora por sustraer numerosas joyas de las viviendas en las que trabajaba

Una mujer de 32 años ha sido detenida por la Guardia Civil de Marratxí como presunta autora de numerosos hurtos de joyas y objetos de valor, por valor de unos 40.000 euros, en seis domicilios donde trabajaba como cuidadora de personas mayores o en labores de limpieza. Los investigadores descubrieron que la sospechosa había realizado unas cincuenta ventas en tiendas de compro oro. El valor aproximado de todas las piezas sustraídas supera los 40.000 euros.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada ante la Guardia Civil de Marratxí por una mujer que comunicaba la sustracción de efectos de valor en su vivienda, como relojes, anillos, pendientes de oro, cuberterías y una bandeja de plata.

Los guardias civiles del Área de Investigación llevaron a cabo indagaciones para el esclarecimiento de los hechos. Los agentes comprobaron que la asistenta del hogar, que además cuidaba de personas mayores, había realizado hasta cincuenta ventas de objetos en tiendas de compro oro de Palma. Eran piezas de oro y plata por las que obtuvo más de 20.000 euros.

En el transcurso de la investigación se pudo localizar hasta cinco víctimas más, entre las viviendas en las que la detenida estaba empleada. En una de las casas donde cuidaba a una mujer de 90 años, logro hacerse con la llave de la caja fuerte para sustraer los efectos de su interior, aprovechándose de la confianza que las familias depositaban en ella y de la avanzada edad de la persona a la que cuidaba.

Como resultado de la investigación se ha logrado recuperar alguno de los efectos que se habían sustraído, aunque la gran mayoría ya habían sido fundidos. En total eran unos 500 gramos de oro y casi siete kilos de plata, con un valor de más de 40.000 euros

Tras la detención, la mujer, de 32 años , fue puesta a disposición judicial, aunque la operación sigue abierta ya que se sospecha que podría haber más víctimas entre las personas para las que trabajaba.