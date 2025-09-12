Detenida por lesionar a un vigilante y causar daños en un supermercado de Palma tras ser sorprendida robando una botella de whisky

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el pasado lunes por la noche a una mujer española de 47 años que presuntamente lesionó a un vigilante de seguridad y causó daños en la puerta de un supermercado de la calle Manacor tras ser sorprendida robando una botella de whisky. La Policía le imputa un delito de robo con violencia, un delito leve de lesiones y un delito leve de daños.

La intervención tuvo lugar la noche del 8 de septiembre, cuando una patrulla del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) fue requerida para intervenir en un altercado en la calle Manacor. A su llegada, los agentes encontraron a la mujer forcejeando con un vigilante de seguridad en la puerta del establecimiento, al que agredía con patadas e intentos de mordisco para intentar huir con una botella de whisky que había robado.

Durante el forcejeo la mujer golpeó repetidamente la puerta automática de cristal del supermercado, dejándola inutilizada. Los agentes tuvieron que acceder al interior del local por una puerta de emergencia para poder reducir a la agresora. El vigilante de seguridad, que resultó con dolor en rodillas y muñecas, manifestó su intención de presentar una denuncia tras ser asistido de sus lesiones.

La mujer fue detenida y, a petición suya, trasladada a un centro médico para ser valorada antes de ser conducida a dependencias policiales. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, la detenida fue puesta a disposición de la Policía Nacional.