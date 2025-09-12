El dueño de un bar de Palma confiesa que grababa a mujeres en el baño con una cámara oculta

El dueño de un céntrico bar de Palma ha confesado hoy en el juicio que grababa a las clientes en el baño del local con una cámara oculta. La Fiscalía reclama para él penas que suman 60 años de prisión por 26 delitos de descubrimiento y revelación de secretos por otras tantas perjudicadas que han podido ser identificadas, cuatro de ellas menores de edad, aunque en las imágenes incautadas aparecían muchas más. El hombre ha reconocido parcialmente su responsabilidad pero se ha escudado en sus problemas con las drogas. "Tomaba mucha cocaína y alcohol y la cabeza me llevó a hacer esto. Eran grabaciones indiscriminadas, las veía en mi casa. Nunca las difundí", ha señalado. Su abogado, sin embargo, ha pedido la nulidad de todo el procedimiento alegando irregularidades en la investigación policial que habrían vulnerado los derechos del acusado.

Detenido por grabar a cientos de clientas en el baño de su bar / CNP

Las acusaciones sostienen que el procesado llevó a cabo las grabaciones durante al menos seis años, a partir de 2016, en el bar que regentaba junto a su hermano, situado entre el Parc de ses Estacions y la calle Aragó. Fue una clienta quien descubrió a mediados de 2022 que en el baño de mujeres había una botella de plástico que era en realidad una cámara oculta. Según ha explicado esta testigo en el juicio, dos años antes ya había encontrado un dispositivo similar en el mismo lugar y en esta ocasión optó por extraer la cámara y la tarjeta de memoria y acudir a la Policía.

Miles de vídeos

Los investigadores encontraron miles de videos en los que aparecían mujeres en el inodoro del bar. Las pesquisas permitieron identificar a 26 de ellas, muchas trabajadoras de un centro comercial cercano que acudían a diario al establecimiento. Cuatro de ellas eran menores de edad cuando se obtuvieron las grabaciones clandestinas. El sospechoso fue detenido en julio de 2022. Además de los 60 años de prisión, la Fiscalía reclama indemnizaciones de 6.000 euros para cada una de las perjudicadas, aunque algunas de ellas están personadas en el proceso como acusación particular y reclaman cantidades mayores.

En el juicio que se celebra hoy en un juzgado de lo penal de Palma, el hombre ha admitido que colocó la cámara oculta en el baño del bar para grabar a las mujeres. Según su versión, en aquella época "tomaba mucha cocaína y alcohol" y actualmente está en tratamiento. Respecto a las grabaciones, ha dicho que las veía en su casa. "Iba tan colocado que no me acuerdo muy bien", ha afirmado.

Responsable civil

En el banquillo se sienta también el hermano del encausado, copropietario del bar, en calidad de responsable civil para hacer frente a las indemnizaciones. "Nunca detecté nada ni nadie me dijo nada", ha asegurado sobra la cámara oculta. "En la vida me imaginé que esto podía pasar", ha añadido.