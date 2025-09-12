Arrestado en Formentera por amenazar a la gente por la calle con una pistola simulada
El hombre llegó a apuntar con el arma e hizo ademán de disparar contra una patrulla de la Guardia Civil
La Guardia Civil arrestó el pasado jueves en Sant Ferran, en Formentera, a un individuo que iba por la calle con una pistola en la mano amenazando a las personas con las que se cruzaba. Cuando llegó al lugar una patrulla, el hombre llegó a sacar la pistola, que llevaba en el cinturón, e hizo ademán de disparar. Los agentes le apuntaron con sus armas y le conminaron a que soltara la pistola. Tras detenerle comprobaron que se trataba de un arma simulada.
Los hechos ocurrieron el pasado jueves en Formentera. La Guardia Civil recibió un aviso de la Policía Local de Sant Ferran alertando de que un hombre deambulaba por la calle con lo que parecía ser un arma de fuego en la mano.
Una vez en el lugar, la patrulla de la Guardia Civil fue alertada por los viandantes que un hombre portaba un pistola y que iba amenazando a todo el que se cruzaba en su camino. Además había entrado en varios establecimientos amenazando con el arma a las personas que había en su interior.
Los agentes dieron una batida y localizaron poco después al sospechoso. Al verles el hombre sacó una pistola que llevaba en el cinturón y les apuntó, haciendo el gesto de disparar. Los guardias tuvieron que sacar sus armas y le conminaron a que tirara la pistola.
Cuando fue detenido, los agentes comprobaron que se trataba de una pistola simulada. El hombre fue arrestado por los delitos de amenazas, alteración grave del orden público y atentado contra agente de la autoridad.
