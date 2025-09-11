Sorprenden a dos hombres forzando la ventana de una casa de Palma para ocuparla

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a dos hombres, un argentino y un español, como presuntos autores de un delito de daños y otro de ocupación. Los policías acudieron un domicilio de Son gotleu alertados por los vecinos, que les habían visto forzando una ventana, y les soprendieron in fraganti. En el interior de la casa encontraron una pata de cabra de gran tamaño.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes de madrugada. La central del 091 recibió varias llamadas de distintos vecinos del barrio de Son Gotleu que alertaban de la presencia de dos hombres que estaban forzando la ventana de un inmueble con una pata de cabra para, presuntamente, ocuparlo. Los vecinos aportaron la descripción física de ambos.

Poco después llegaron dos patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional que vieron cómo había un hombre fuera del inmueble que coincidía plenamente con la descripción que se había aportado previamente. Asimismo, los agentes también vieron cómo había una ventana, aparentemente, forzada. Al empujar estos una plancha metálica que, teóricamente, la aseguraba, esta cayó y observaron cómo se podía acceder al interior del inmueble fácilmente a través de la misma.

En ese instante, apareció un hombre del interior, el otro presunto autor, que entregó la pata de cabra con la que presuntamente había forzado la ventana. Al identificar a los dos varones, los policías nacionales constataron que a uno de ellos le constaba una reclamación judicial por parte de un juzgado de Ibiza.

Tras avisar a la central de alarmas que custodiaba el inmueble, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los dos hombres como presuntos autores de un delito de daños y otro de ocupación.