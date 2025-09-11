Rescatan con el helicóptero 'Milana' a una excursionista que había sufrido un golpe de calor en el barranco de Biniaraix

Una excursionista de 51 años ha sido evacuada en helicóptero hasta el Hospital Universitario Son Espases tras sufrir un golpe de calor durante la ruta del barranco de Biniaraix, en Sóller.

Los Bomberos de Mallorca han activado este jueves a los efectivos del parque de Sóller y al grupo de rescate, que han utilizad el helicóptero de la Milana para alcanzar a la mujer, han informado desde el cuerpo.

Tras ser rescatada por los bomberos, ha sido conducida hasta el hospital de referencia en las islas.