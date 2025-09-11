Piden cuatro años de cárcel por agredir a un joven con unas tijeras y un candado en Platja de Palma

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años de prisión para un hombre acusado de herir a un joven con unas tijeras y un candado en Platja de Palma. El sospechoso, de 44 años, tiene antecedentes por delitos violentos y está en prisión preventiva por otra grave agresión cometida en mayo pasado en la misma zona. Tras no fructificar la vista previa celebrada ayer, la magistrada señaló el juicio para abril del año próximo por un delito de lesiones con instrumento peligroso.

Los hechos, según relata el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 6 de octubre de 2023. El acusado, "sin que mediara provocación alguna previa", agredió varias veces a un joven de 23 años con unas tijeras metálicas y un candado de acero. La acusación particular sostiene que el móvil de la agresión fue que la víctima había salido en defensa de un grupo de chicas a las que el procesado había amenazado durante una trifulca.

Indemnización

El perjudicado sufrió diversas lesiones en los brazos, la espalda y las piernas. Precisó varios puntos de sutura, tardó 15 días en recuperarse y le han quedado secuelas estéticas, exponen las acusaciones. La Fiscalía reclama, además de los cuatro años de prisión, una indemnización de 3.700 euros para la víctima, mientras la acusación particular exige una compensación de 10.000 euros.

Otras agresiones

El procesado es conocido en la Platja de Palma por su agresividad, ya que ha protagonizado diversos episodios violentos. En abril de 2021 ya fue condenado a dos años de prisión por un delito de lesiones agravadas. El pasado mes de mayo, fue detenido por apuñalar por la espalda con unas tijeras a un hombre en plena calle. La víctima fue trasladada en estado grave a Son Espases, ya que tenía un pulmón perforado. Por esta última agresión permanece desde entonces en prisión preventiva acusado de un delito de intento de homicidio.