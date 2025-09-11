Piden tres años de cárcel a un guardia civil de Mallorca por distribuir 79.000 archivos de pornografía infantil

La Fiscalía reclama una condena de tres años de prisión para un agente de la Guardia Civil de Mallorca acusado de descargar y distribuir en internet más de 79.000 archivos de pornografía infantil. El funcionario supuestamente compartió las imágenes, en las que aparecían menores de edad en diferentes actitudes sexuales, a través de un programa de intercambio. Fue detectado por investigadores especializados en ciberdelincuencia, que tras identificarlo llevaron a cabo un registro en su vivienda. En su ordenador hallaron rastros del material, pero comprobaron que habían sido borrados dos días antes. El ministerio público le imputa un delito de corrupción de menores.

El agente compareció ayer en un juzgado de lo penal de Palma, donde se celebró una vista previa del juicio. Su abogado y el fiscal no alcanzaron un acuerdo de conformidad, por lo que la magistrada señaló la vista oral para dentro de unos meses.

Bittorrent

Los hechos se remontan a principios de 2023. El grupo de Delincuencia Económica y Ciberdelincuencia de la Jefatura de Policía de Balears descubrió que un usuario de internet estaba distribuyendo, a través del programa de intercambio de archivos Bittorrent, al menos 79.104 fotografías y vídeos de contenido pedófilo agrupados en 77 archivos. Los agentes realizaron diversas gestiones y consiguieron averiguar que las conexiones estaban asociadas a un proveedor de acceso ubicado en Mallorca.

El rastreo de estas conexiones les permitió identificar al usuario, que resultó ser un agente de la Guardia Civil residente en la Part Forana. Desde su domicilio, según sostiene el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, entre marzo y junio de ese año descargó y difundió 1.914 gigabytes con este tipo de contenido. Entre el material rastreado por la Policía había imágenes de menores, tanto niños como niñas, masturbándose y manteniendo relaciones sexuales con hombres adultos.

Archivos borrados

Tras recopilar diversas evidencias, los agentes encargados del caso llevaron a cabo un registro en la vivienda del acusado con autorización del juzgado de Manacor que tutelaba las pesquisas el 23 de junio de 2023. Encontraron un ordenador con un archivo Torrent y comprobaron que el último acceso a él se había producido dos días antes y que las descargas habían sido borradas por el acusado.

La Fiscalía sostiene que estos hechos constituyen un delito de corrupción de menores por el que reclama tres años de prisión y la inhabilitación del procesado para cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante diez años.