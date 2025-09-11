Un incendio destruye un camión de reparto de bebidas en Son Ferriol

Un fuego ha arrasado este mediodía un camión de reparto de Coca-cola cuando circulaba por la calle Ordi, en la barriada palmesana de Son Ferriol. El chófer se ha detenido en cuanto ha empezado a salir humo del motor y ha salido ileso antes de que las llamas se extendieran.

El incidente ha ocurrido hoy a las dos de la tarde, en la calle Ordi, en Son Ferriol. Un camión de reparto de Coca-cola ha empezado a echar humo por la zona del motor, por lo que el chófer se ha detenido y ha salido del vehículo. Rápidamente el fuego se ha extendido hasta envolver completamente el camión. Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de Palma, que han sofocado las llamas, aunque no han podido evitar que el vehículo quedara arrasado.

El incendio ha provocado una gran humareda que ha alarmado a los vecinos de los alrededores.