Un incendio destruye un camión de reparto de bebidas en Son Ferriol
El chófer ha podido salir ileso del vehículo cuando ha empezado el fuego
Un fuego ha arrasado este mediodía un camión de reparto de Coca-cola cuando circulaba por la calle Ordi, en la barriada palmesana de Son Ferriol. El chófer se ha detenido en cuanto ha empezado a salir humo del motor y ha salido ileso antes de que las llamas se extendieran.
El incidente ha ocurrido hoy a las dos de la tarde, en la calle Ordi, en Son Ferriol. Un camión de reparto de Coca-cola ha empezado a echar humo por la zona del motor, por lo que el chófer se ha detenido y ha salido del vehículo. Rápidamente el fuego se ha extendido hasta envolver completamente el camión. Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de Palma, que han sofocado las llamas, aunque no han podido evitar que el vehículo quedara arrasado.
El incendio ha provocado una gran humareda que ha alarmado a los vecinos de los alrededores.
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Ha dicho adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- Adiós a una vida detrás del mostrador: Pep Corró se jubila después de 47 años en Can Rovira de Inca
- Un caballo de galeras se desploma en Palma y los turistas no se bajan para ayudarlo
- Se necesitan muchos aviones para llenar todas las camas de Mallorca': el CEO de Eurowings habla sobre turismo y futuro en la isla
- Comercios y bares mallorquines se sienten expulsados de las mejores zonas de la isla